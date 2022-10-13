Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду», «Трабзонспор» разгромил «Монако» Головина

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» и «Трабзонспор» одержали домашние победы.

Команда Станислава Черчесова выиграла у «Црвены Звезды» (2:1), забив по голу в каждом из таймов.

Турки на своем поле разгромили «Монако» – 4:0. Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 60-й минуте.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур

Ференцварош (Венгрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Закариассен, 23; 1:1 – Митрович, 55; 2:1 – Ммае, 61.

Трабзонспор (Турция) – Монако (Франция) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарр (в свои ворота), 44; 2:0 – Уго, 48; 3:0 – Барди, 57; 4:0 – Трезеге, 69.

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