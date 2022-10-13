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    «Барселона» и «Интер» устроили перестрелку: «Барса» спаслась за 4 минуты до конца, но все еще может вылететь из ЛЧ

    В четвертом туре ЛЧ «Интер» приезжал на «Камп Ноу» к «Барселоне». И этот матч был важным для обеих команд. «Интер» мог обеспечивать выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Барселона» – боролась за возможность играть в ЛЧ дальше.

    Итог – 3:3. Здесь вы можете посмотреть главные моменты встречи:

    А тут – факты и события вокруг самого матча:

    • Забавный момент случился перед первым мячом «Интера»: Жерар Пике показывал защитникам, что опасности нет, можно оставить мяч Тер Штегену. В итоге Николо Барелла добрался до мяча и сравнял счет на тот момент.

    • Левандовски оформил дубль (14-й гол в 12 матчах за «Барселону»). Его последний гол (за четыре минуты до финального свистка) принес «Барселоне» дубль.

    • В третьем голе поучаствовал Андре Онана, отдав предголевой пас. Это воспитанник «Барселоны». В 2012 году, выступая в академии «Барсы», он говорил: «Я бы хотел связать свою жизнь с этим клубом. Я смотрю на Виктора Вальдеса и мысленно выстраиваю свою карьеру. Моя мечта – выходить вместе с «Барсой» на одно поле, выступать на высшем уровне».

    Спустя 10 лет он все же дважды вышел на одно поле с игроками «Барсы». Но выступал он за соперников.

    • Автор третьего гола «Интера» – Робин Госенс. И это, возможно, самый критикуемый игрок своего клуба прямо сейчас. Руководство «Интера» не раз говорило, что Госенс должен заменить Ивана Перишича. Но Госенс не вышел на пиковую форму и не заменил. Для него это первый гол в сезоне.

    • При Хави «Барселона» провела в Лиге чемпионов шесть матчей. И выиграла в одном.

    • Счет мог быть все же в пользу «Интера», но на последних минутах Кристиан Аслани пробил в Тер Штегена в выходе один на один. Он перешел в клуб этим летом и в одном из первых интервью сказал: «Иногда я просто думаю: «Кошмар, мне 20 лет, а я уже в «Интере». На самом деле это действительно странно: быть частью такого великого клуба в таком возрасте. Все ошибаются, а у меня таких ляпов будет достаточно из-за возраста. Но я обещаю фанатам, что будут выкладываться в матчах за этот клуб».

    Расклад для «Интера» для выхода в плей-офф в Лиге чемпионов: нужно выигрывать в одном из двух следующих матчей. Сначала будет «Виктория», в финальном туре – «Бавария».

    Расклад под выход в плей-офф ЛЧ для «Барсы»: нужно побеждать в матчах с «Баварией» и «Викторией» и надеется на ошибку «Интера». Иначе – второй подряд вылет из Лиги чемпионов после группового этапа.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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