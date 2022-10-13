Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» и «Интер» устроили перестрелку: «Барса» спаслась за 4 минуты до конца, но все еще может вылететь из ЛЧ

«Барселона» и «Интер» устроили перестрелку: «Барса» спаслась за 4 минуты до конца, но все еще может вылететь из ЛЧ

13 октября 2022, 00:40

В четвертом туре ЛЧ «Интер» приезжал на «Камп Ноу» к «Барселоне». И этот матч был важным для обеих команд. «Интер» мог обеспечивать выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Барселона» – боролась за возможность играть в ЛЧ дальше.

Итог – 3:3. Здесь вы можете посмотреть главные моменты встречи:

А тут – факты и события вокруг самого матча:

• Забавный момент случился перед первым мячом «Интера»: Жерар Пике показывал защитникам, что опасности нет, можно оставить мяч Тер Штегену. В итоге Николо Барелла добрался до мяча и сравнял счет на тот момент.

• Левандовски оформил дубль (14-й гол в 12 матчах за «Барселону»). Его последний гол (за четыре минуты до финального свистка) принес «Барселоне» дубль.

• В третьем голе поучаствовал Андре Онана, отдав предголевой пас. Это воспитанник «Барселоны». В 2012 году, выступая в академии «Барсы», он говорил: «Я бы хотел связать свою жизнь с этим клубом. Я смотрю на Виктора Вальдеса и мысленно выстраиваю свою карьеру. Моя мечта – выходить вместе с «Барсой» на одно поле, выступать на высшем уровне».

Спустя 10 лет он все же дважды вышел на одно поле с игроками «Барсы». Но выступал он за соперников.

• Автор третьего гола «Интера» – Робин Госенс. И это, возможно, самый критикуемый игрок своего клуба прямо сейчас. Руководство «Интера» не раз говорило, что Госенс должен заменить Ивана Перишича. Но Госенс не вышел на пиковую форму и не заменил. Для него это первый гол в сезоне.

• При Хави «Барселона» провела в Лиге чемпионов шесть матчей. И выиграла в одном.

• Счет мог быть все же в пользу «Интера», но на последних минутах Кристиан Аслани пробил в Тер Штегена в выходе один на один. Он перешел в клуб этим летом и в одном из первых интервью сказал: «Иногда я просто думаю: «Кошмар, мне 20 лет, а я уже в «Интере». На самом деле это действительно странно: быть частью такого великого клуба в таком возрасте. Все ошибаются, а у меня таких ляпов будет достаточно из-за возраста. Но я обещаю фанатам, что будут выкладываться в матчах за этот клуб».

Расклад для «Интера» для выхода в плей-офф в Лиге чемпионов: нужно выигрывать в одном из двух следующих матчей. Сначала будет «Виктория», в финальном туре – «Бавария».

Расклад под выход в плей-офф ЛЧ для «Барсы»: нужно побеждать в матчах с «Баварией» и «Викторией» и надеется на ошибку «Интера». Иначе – второй подряд вылет из Лиги чемпионов после группового этапа.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов Барселона Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
15
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
5
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Все новости
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
Вчера, 10:19
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+