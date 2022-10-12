Широков: «В дерби с ЦСКА у Промеса будет шанс доказать, что он может решать и в топ-матчах»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.
– Промес хорош.
— У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам.
- 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
- Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.
Источник: «РБ Спорт»