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    Широков: «В дерби с ЦСКА у Промеса будет шанс доказать, что он может решать и в топ-матчах»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

    – Промес хорош.

    — У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам.

    • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11776

      Алексей З 24 минуты назад

      Да вы подзае...ли, почему он должен вам дебилам что-то доказывать ?
      Он играет для нас, для себя , для Спартак , а вам подобные могут идти лесом...

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      Рейтинг: +10

      relokigo 42 минуты назад


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      Рейтинг: +852

      Красногвардейчик 56 минут назад

      А у Чаова нет?....чё все так на этом губастом середняке зациклились? В России он потому что в бегах...а не по зову сердца))

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      Рейтинг: +520

      egor tikhonov > Красногвардейчик 28 минут назад

      лучше в бегах здесь, чем быть , как бы русским и свалить в бразилию(((

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      Рейтинг: +3816

      Питерский князь 1 час назад

      Квинси Промеса в угольных шахтах потеряли!
      :)))
      Это его двойник.

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