Широков: «В дерби с ЦСКА у Промеса будет шанс доказать, что он может решать и в топ-матчах»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

– Промес хорош.

— У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам.