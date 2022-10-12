Широков рассказал, в чем прибавил Соболев по сравнению с прошлым годом

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет.

Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», – сказал Широков.