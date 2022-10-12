Широков рассказал, в чем прибавил Соболев по сравнению с прошлым годом

Широков, научи Соболева СУДЕЙ НОГАМИ БИТЬ прямо на поле...(
Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет.
Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», – сказал Широков.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Он лучший ассистент сезона РПЛ (5).
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
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