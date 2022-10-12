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    Широков рассказал, в чем прибавил Соболев по сравнению с прошлым годом

    Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет.

    Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает», – сказал Широков.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Он лучший ассистент сезона РПЛ (5).
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17384

      Cleaner 11 минут назад

      Широков, научи Соболева СУДЕЙ НОГАМИ БИТЬ прямо на поле...(

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