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    Ледяхов: «Селихов еще много лет будет основным вратарем «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов полагает, что вратарь Александр Селихов продлит контракт.

    «Селихов показывает хороший уровень. Конечно, закономерно, что с ним продлевают контракт. Клуб поступит правильно, если продолжит с ним сотрудничество.

    Думаю, Селихов будет основным вратарем «Спартака» еще много лет. Александр показывает очень качественную игру в воротах. Тем более сейчас на футбольном рынке качественных голкиперов очень мало», – сказал Ледяхов.

    • В этом сезоне у Селихова 10 матчей.
    • Контракт с игроком могут продлить уже на этой неделе.
    • Нынешнее соглашение истекает зимой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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