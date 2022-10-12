Ледяхов: «Селихов еще много лет будет основным вратарем «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов полагает, что вратарь Александр Селихов продлит контракт.

«Селихов показывает хороший уровень. Конечно, закономерно, что с ним продлевают контракт. Клуб поступит правильно, если продолжит с ним сотрудничество.

Думаю, Селихов будет основным вратарем «Спартака» еще много лет. Александр показывает очень качественную игру в воротах. Тем более сейчас на футбольном рынке качественных голкиперов очень мало», – сказал Ледяхов.