Сенников: «Семин быстро все наладит в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал назначить на пост главного тренера Юрия Семина.

«Думаю, что вариант с Юрием Семиным и его командой не вызывает вопросов. Он быстро все наладит. Самое главное – коллектив. В любом случае, это должен быть человек, который переживает за «Локомотив» и чем‑то связан с клубом.

Например, Сергей Овчинников или Вадим Евсеев. Хотя Вадим хорошо работает в «Шиннике», может быть, ситуация не та. «Локомотиву» нужен спаситель», – сказал Сенников.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром