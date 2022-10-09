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    Сенников: «Семин быстро все наладит в «Локомотиве»

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников призвал назначить на пост главного тренера Юрия Семина.

    «Думаю, что вариант с Юрием Семиным и его командой не вызывает вопросов. Он быстро все наладит. Самое главное – коллектив. В любом случае, это должен быть человек, который переживает за «Локомотив» и чем‑то связан с клубом.

    Например, Сергей Овчинников или Вадим Евсеев. Хотя Вадим хорошо работает в «Шиннике», может быть, ситуация не та. «Локомотиву» нужен спаситель», – сказал Сенников.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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