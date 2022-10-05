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    Вилков: «Сычевой? Я уже предложил судьям: ставишь пенальти, делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти»

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков оценил эпизод из матча 11-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи» (4:1). Нападающий хозяев Владимир Сычевой после забитого гола сделал предложение девушке.

    — Мое мнение — в данной ситуации не надо показывать желтую карточку, вне зависимости от того, какой она будет — первой или второй.Это человеческий фактор, у футболиста это раз в жизни.

    — Ну знаете, раз в жизни — это мы еще не знаем.

    — Не надо быть педантом в таких ситуациях. Были случаи, когда арбитр показывал желтую карточку — когда у Соболева мама умерла, арбитра жестко осудили (за карточку). Надо по-человечески относиться. У футболиста праздник, у девушки праздник. Абсолютно верное решение арбитра. Я бы тоже не показал карточку. Я уже предложил друзьям-судьям: ставишь пенальти, бежишь на трибуну и делаешь предложение девушке, а потом пробивается пенальти.

    • Владимир Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте.
    • После гола футболист подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.
    • Ему грозило 2-е предупреждение за затяжку времени.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2022 22:58
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