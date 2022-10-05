Мирзов объяснил, почему «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о результатах команды.

– Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы все исправим.

– Уверены в том, что не вылетите?

– Уверен. В первую очередь – исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат.

– Вы сказали, что не особо сильно влияет ситуация с долгами.

– Понятно, что у всех есть семьи, родственники, надо, чтобы в бытовом плане все было хорошо. Но когда на поле выходишь, о деньгах любой спортсмен не думает. Я точно не думаю.