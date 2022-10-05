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    Мирзов объяснил, почему «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о результатах команды.

    – Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы все исправим.

    – Уверены в том, что не вылетите?

    – Уверен. В первую очередь – исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат.

    – Вы сказали, что не особо сильно влияет ситуация с долгами.

    – Понятно, что у всех есть семьи, родственники, надо, чтобы в бытовом плане все было хорошо. Но когда на поле выходишь, о деньгах любой спортсмен не думает. Я точно не думаю.

    • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
    • Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Юран.
    • Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.

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    Источник: «РБ Спорт»

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