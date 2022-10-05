Мирзов объяснил, почему «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о результатах команды.
– Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы все исправим.
– Уверены в том, что не вылетите?
– Уверен. В первую очередь – исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат.
– Вы сказали, что не особо сильно влияет ситуация с долгами.
– Понятно, что у всех есть семьи, родственники, надо, чтобы в бытовом плане все было хорошо. Но когда на поле выходишь, о деньгах любой спортсмен не думает. Я точно не думаю.
- «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
- Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Юран.
- Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.
Источник: «РБ Спорт»