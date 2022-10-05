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    В комитете по сборным рассказали о функциях нового органа

    Член комитета по сборным командам Семен Андреев рассказал о функциях нового комитета

    «Функции комитета? Думаю, будут обсуждаться все вопросы сборных команд. В том числе и по разновидностям.

    Нужен ли этот комитет? Сборные все равно будут существовать. Надо им как-то собираться все равно. Особенно важно не бросать подготовку резервов – юношеские команды. Чтобы смотреть этот резерв.

    Нельзя останавливаться и забывать это. Несмотря ни на что, такой комитет нужен», – сказал Андреев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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