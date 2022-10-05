В комитете по сборным рассказали о функциях нового органа

Член комитета по сборным командам Семен Андреев рассказал о функциях нового комитета

«Функции комитета? Думаю, будут обсуждаться все вопросы сборных команд. В том числе и по разновидностям.

Нужен ли этот комитет? Сборные все равно будут существовать. Надо им как-то собираться все равно. Особенно важно не бросать подготовку резервов – юношеские команды. Чтобы смотреть этот резерв.

Нельзя останавливаться и забывать это. Несмотря ни на что, такой комитет нужен», – сказал Андреев.