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    Карпин, Слуцкий и Красножан вошли в комитет сборных. 95-летний Симонян – председатель

    РФС утвердил состав комитета сборных команд.

    Председатель: Никита Симонян.

    Заместитель председателя: Андрей Лексаков.

    Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семeн Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.

    Ответственный секретарь: Сергей Симкачeв.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20037

      derrik2000 2 минуты назад

      Какой-то опереточный "комитет".
      Неужели государству больше некуда деньги девать сейчас, как на создание подобных "структур РФС"???
      Ни хера не меняется.
      Даже с началом СВО все продолжают усердно пилить народные (НЕ государственные, а именно НАРОДНЫЕ, поскольку просто так деньги не печатаются, а только за счёт, в т. ч. и налогов) деньги... (((

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      Рейтинг: +15748

      NewLife 8 минут назад

      Станем чемпионами мира к 100-летию Симоняна !! Ура !

      0
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      Рейтинг: +25893

      JTherry 10 минут назад

      РФС долго тужился...и образовал никому не нужный комитет, задачи которого тоже никому не ведомы, news "рога и копыта"...)

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      Рейтинг: +6039

      Беспонтий 32 минуты назад

      красножан заочно амнистирован? ну да ну да
      --
      "Actore non probante reus absolvitur — При недоказанности истцом иска ответчик освобождается"


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      Рейтинг: +17157

      paracetamol 51 минуту назад

      Председатель: Никита Симонян.
      Они что, офигели совсем?

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      Рейтинг: +4367

      Snek 52 минуты назад

      Симонян еле говорит, какой из него председатель то?

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