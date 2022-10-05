Карпин, Слуцкий и Красножан вошли в комитет сборных. 95-летний Симонян – председатель

Какой-то опереточный "комитет".
Неужели государству больше некуда деньги девать сейчас, как на создание подобных "структур РФС"???
Ни хера не меняется.
Даже с началом СВО все продолжают усердно пилить народные (НЕ государственные, а именно НАРОДНЫЕ, поскольку просто так деньги не печатаются, а только за счёт, в т. ч. и налогов) деньги... (((
РФС утвердил состав комитета сборных команд.
Председатель: Никита Симонян.
Заместитель председателя: Андрей Лексаков.
Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семeн Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников.
Ответственный секретарь: Сергей Симкачeв.