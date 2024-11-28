Глебов отреагировал на коррупционный скандал в российском судействе

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Фактов нет. Я тоже могу много чего наговорить. Сказал и сказал.

– Валерий Карпин после поражения «Ростова» от «Ахмата» в 13‑м туре РПЛ заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом. Они могут быть связаны с темой, которую затронул Федорищев?

– Подождите, Валерий Георгиевич закончит карьеру и расскажет. Рано или поздно он закончит. Ждите.

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