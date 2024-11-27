Реакция президента «Ростова» на коррупционный скандал в российском судействе

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Никак не отреагировал на это. Это вопросы к губернатору Самарской области. Мы не комментируем это.

Если есть фактура, которая говорит о том, что [коррупция] имеет место быть, пускай РФС тогда разбирается.

– Как видите дальнейшее развитие ситуации?

– Сложно говорить. Пускай пройдут все проверки, надо их провести. Потом примут решение.

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