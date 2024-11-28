Глава судейского комитета РФС прокомментировал коррупционный скандал с участием «Крыльев Советов»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Доказанных договорных матчей в РПЛ у нас нет. Если за последний период вспомнить, был один крайне подозрительный матч «Химки» – «Крылья Советов», когда судейским комитетом и ЭСК было принято решение о том, что были признаки предвзятого судейства со стороны судьи Матюнина.

После этого каких-то громких матчей, где считалось, что есть предвзятое судейство или договорные матчи, я не припомню.

Позиция РФС в том, что мы очень внимательно относимся к любой информации из достоверных или доверенных источников о потенциальных фактах коррупции.

Когда поступил сигнал от Вячеслава Андреевича [Федорищева], мы сразу же приступили к анализу матчей «Крыльев Советов» и в этой потенциально негативной ситуации находимся в контакте с департаментом защиты игры, представителями Самарской области и «Крыльев Советов».

Разбираемся в этой ситуации, сама по себе она непростая. Мы ее со своей стороны доведем до конца. Будем устанавливать истину», – пообещал Каманцев.

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