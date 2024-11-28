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  • Глава судейского комитета РФС прокомментировал коррупционный скандал с участием «Крыльев Советов»

Глава судейского комитета РФС прокомментировал коррупционный скандал с участием «Крыльев Советов»

28 ноября 2024, 09:35
9

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Доказанных договорных матчей в РПЛ у нас нет. Если за последний период вспомнить, был один крайне подозрительный матч «Химки» – «Крылья Советов», когда судейским комитетом и ЭСК было принято решение о том, что были признаки предвзятого судейства со стороны судьи Матюнина.

После этого каких-то громких матчей, где считалось, что есть предвзятое судейство или договорные матчи, я не припомню.

Позиция РФС в том, что мы очень внимательно относимся к любой информации из достоверных или доверенных источников о потенциальных фактах коррупции.

Когда поступил сигнал от Вячеслава Андреевича [Федорищева], мы сразу же приступили к анализу матчей «Крыльев Советов» и в этой потенциально негативной ситуации находимся в контакте с департаментом защиты игры, представителями Самарской области и «Крыльев Советов».

Разбираемся в этой ситуации, сама по себе она непростая. Мы ее со своей стороны доведем до конца. Будем устанавливать истину», – пообещал Каманцев.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (9)
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biber.ru
1732778682
А судьи кто?!
Ответить
Каратель помойников
1732779983
Как они будут сами с собой разбираться? Сюр какой то
Ответить
Cleaner
1732782524
А что ПРОКУРАТУРА то молчит? Она же обязана на такое реагировать!
Ответить
vvv123
1732785912
Он хотел бы чтобы губер договора КС с судьями показал?
Ответить
Борис34684
1732793685
Все это печально, ведь придётся ловить самих себя.
Ответить
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