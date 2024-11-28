Зарема выделила скрытого героя атаки «Спартака»

Зарема Салихова похвалила полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.
- Футболист из Люксембурга стал автором единственного спартаковского гола во вчерашнем матче с «Ростовом» (1:2).
«Все привыкли хвалить и отмечать Барко и Угальде, а об игре Мартинса молчат. Потому что он куплен не новыми владельцами, блогеры каждое трансферное окно его продают.
Он один из лучших футболистов «Спартака» в атаке на данный момент, при этом самый стабильный.
Ему не требовалось полгода на акклиматизацию, Мартинс играет при любом тренере», – сказала Зарема.
- Мартинс в «Спартаке» с января 2022 года.
- Его статистика: 92 матча, 12 голов, 15 ассистов.
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Источник: Metaratings