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  • Юран – о работе Станковича: «Эти результаты не для «Спартака»

Юран – о работе Станковича: «Эти результаты не для «Спартака»

28 ноября 2024, 09:18
3

Сергей Юран считает, что Деян Станкович не оправдывает ожиданий на посту главного тренера «Спартака».

  • В среду московская команда вылетела в Путь регионов Фонбет Кубка России, проиграв во второй раз «Ростову» (1:2).
  • В РПЛ спартаковцы идут на 4-м месте с 31 очком в 16 турах.

«Про качественную скамейку «Спартака» я бы поспорил. Но футболисты должны выходить и давать результат.

Поведение Станковича? Он не нервничал бы так и не кипел. Он хотел выиграть. В конце концов, это «Спартак».

Если подводить итоги работы Станковича в первой части сезона, то эти результаты не для «Спартака».

Да, крупно обыграли «Локомотив», но судить о его работе по одному матчу я бы не взялся.

О чемпионстве можно забыть, о втором месте тоже. «Спартак» может заскочить в тройку. Разве это задачи для «Спартака»?

Мы увидели уровень футболистов «Спартака». Надо с них спрашивать и задавать вопросы: «Вам вовремя платят зарплату? У вас все хорошо?» Хорошо! А почему такой результат? Они находятся в «Спартаке»!

Вот эта всегда была болезнь команды. В «Спартаке» всегда она была» – сказал Юран.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Станкович Деян
Комментарии (3)
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oyabun
1732776154
Правильно очень замечено насчет уровня футболистов. Вот вам, кто сидит в запасе дали шанс проявить себя и каков результат? Сидеть и дальше в запасе. А еще лучше избавиться от таких как можно скорее.
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Лицом_на_клаве
1732777922
Нормальные итоги для середняка. Я бы сказал для них хорошие итоги. Ведь они не на своём 6 месте.
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Каратель помойников
1732780789
Спартак играет не стабильно,с этим согласен,но есть игра.а эхспэрты в креслах,так и останутся эхспэртами в креслах.потому как их удел болтать
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