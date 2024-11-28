Юран – о работе Станковича: «Эти результаты не для «Спартака»

Сергей Юран считает, что Деян Станкович не оправдывает ожиданий на посту главного тренера «Спартака».

В среду московская команда вылетела в Путь регионов Фонбет Кубка России, проиграв во второй раз «Ростову» (1:2).

В РПЛ спартаковцы идут на 4-м месте с 31 очком в 16 турах.

«Про качественную скамейку «Спартака» я бы поспорил. Но футболисты должны выходить и давать результат.

Поведение Станковича? Он не нервничал бы так и не кипел. Он хотел выиграть. В конце концов, это «Спартак».

Если подводить итоги работы Станковича в первой части сезона, то эти результаты не для «Спартака».

Да, крупно обыграли «Локомотив», но судить о его работе по одному матчу я бы не взялся.

О чемпионстве можно забыть, о втором месте тоже. «Спартак» может заскочить в тройку. Разве это задачи для «Спартака»?

Мы увидели уровень футболистов «Спартака». Надо с них спрашивать и задавать вопросы: «Вам вовремя платят зарплату? У вас все хорошо?» Хорошо! А почему такой результат? Они находятся в «Спартаке»!

Вот эта всегда была болезнь команды. В «Спартаке» всегда она была» – сказал Юран.

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