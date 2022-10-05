Хвича снова разрывает за «Наполи». Он адаптировался к требованиям Спаллетти и теперь один из лучших

«Наполи» прекрасно начал в Лиге чемпионов. Первый матч – звонкая победа над «Ливерпулем» 4:1. Второй – убедительная победа над «Рейнджерс» 3:0. В третьей встрече «Наполи» спокойно уничтожил «Аякс» 6:1. Одним из главных героев встречи снова стал Хвича Кварацхелия. За 64 минуты отдал гол и голевую.

И у него пока очень хорошо получается в «Наполи».

Как же хорош Хвича Кварацхелия: забивает почти в каждом матче, в Италии уже был лучшим игроком

Статистика Хвичи:

• Восемь матчей в Серии А – пять голов и ассист.

• В Лиге чемпионов у Хвичи было три встречи: два ассиста и гол.

Хвича стал лучшим игроком Серии А в августе. А в сентябре, по данным Transfermarkt, повысил свою рыночную цену на 20 млн евро. На данный момент это лучший бомбардир «Наполи» в чемпионате Италии.

Хвича много учится: он совсем не подходил футболу Спаллетти, но сейчас он делает разницу

Сразу после трансфера Хвичи в «Наполи» были такие расклады.

Есть Кварацхелия. Опыт игры в России и Грузии прокачал его дриблинг и индивидуальные качества. В последнее время он все чаще ориентировался на персональные обводки и не так сильно поддерживал коллективные атаки.

Есть футбол Спаллетти. Он организованный, умный. Во многом его сделал таким финансовый кризис, тянущийся из коронавирусного 2020-го. Спаллетти даже в прошлом сезоне говорил: «Я не хочу, чтобы мои футболисты думали о персональных наградах и собственных голевых действиях. Результат превыше всего. Я пожертвую любым игроком и оставлю его на лавке, если это сделает нашу команду более непредсказуемой. Руководство хочет, чтобы я поставил умный футбол. Пресса говорит, что это невозможно – у нас вроде бы нет нужных ресурсов. Я так не считаю».

Сходу влететь в требовательную тактику Спаллетти у Хвичи не получилось. В дебютном матче он забил, но выдал 0 успешных обводок из семи. За это ему очень прилетало от итальянской прессы и даже от Спаллетти – тот хвалил футболиста, но говорил, что ему нужно многое понять для успешной игры за «Наполи». Зато это отлично обнажило его слабую сторону: в Италии действовать индивидуально против защитников сложнее.

В итоге Хвича ожидаемо начал меняться и стал лучше. Теперь он больше взаимодействует с трио Зелиньски-Лоботка-Замбо-Ангисса, которые набрали шикарную форму в этом сезоне. Это делает игру Кварацхелии разнообразнее и направленнее. Хвича не теряет позицию (раньше у него было больше свободы – трудно было оценить этот навык) и помогает в обороне – это делает Кварацхелию еще ценнее для современного «Наполи». Эксперты La Repubblica говорили в середине сентября:

«Никто в Италии не думал, что Кварацхелия адаптируется к сложному стилю Спаллетти так быстро. Он невероятно умен. Сейчас трудно представить «Наполи» без Хвичи. Правда в том, что он сдерживает свой спортивный эгоизм, чтобы подстраиваться под требования тренера. Это очень важное качество для игрока, который в перспективе может шагнуть на более высокий уровень».

Кварацхелию хвалят все: Спаллетти говорит, что у него безграничные перспективы

Просто несколько цитат:

Спаллетти: «Хвича очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он очень милый парень, очень хороший парень»;

Антонио Кассано: «Феномен, он недавно приехал в Италию и уже несется на скорости тысячу миль в час»;

И еще Хвича: «Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень»;

Спортдир «Наполи» Кристиано Джунтоли: «Не все наши скауты поддерживали покупку Хвичи. Я понял, что мы не ошиблись после первой тренировки. Хвича феноменален, он может выйти на уровень лучших игроков – но для этого нужно много работать».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press