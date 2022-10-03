Рианчо назвал самого важного футболиста «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о полузащитнике Квинси Промесе.

«Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть.

Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее», – сказал Рианчо.