Не всё в деньгах меряется. В сезоне 2015-2016 года Лестер выиграл чемпионат, при стоимости основного состава где-то около 27 млн. евро, в то время как у Мансити состав стоил около 1 мрд. евро. Несопоставимая разница, как и уровень самого чемпионата. Просто они очень хотели быть чемпионами. Все остальные разговоры для слабаков.
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.
«Идeт ли во вред РПЛ доминирование «Зенита»? Здесь можно по-разному смотреть.
С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны: что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными?
У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», – сказал Адиев.
- «Зенит» становился победителем РПЛ 4 сезона подряд.
- В этом розыгрыше петербуржцы снова лидируют после 10 туров.