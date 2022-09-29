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    Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

    «Идeт ли во вред РПЛ доминирование «Зенита»? Здесь можно по-разному смотреть.

    С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны: что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными?

    У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», – сказал Адиев.

    • «Зенит» становился победителем РПЛ 4 сезона подряд.
    • В этом розыгрыше петербуржцы снова лидируют после 10 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4538

      neveldomha 1 минуту назад

      Не всё в деньгах меряется. В сезоне 2015-2016 года Лестер выиграл чемпионат, при стоимости основного состава где-то около 27 млн. евро, в то время как у Мансити состав стоил около 1 мрд. евро. Несопоставимая разница, как и уровень самого чемпионата. Просто они очень хотели быть чемпионами. Все остальные разговоры для слабаков.

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      Рейтинг: +157

      Теркчанин 1 час назад

      Зенит Санкт-Петербург  156,80 млн €
      Динамо Москва 87,70 млн €
      Спартак Москва  79,33 млн €
      Локомотив Москва 72,25 млн €
      ЦСКА Москва 71,65 млн €
      ФК Краснодар 68,48 млн €
      ФК Ростов 37,90 млн €
      Крылья Советов Самара 31,13 млн €
      ФК Сочи 27,05 млн €
      Ахмат Грозный 26,33 млн €

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      Рейтинг: +11526

      Алексей З 1 час назад

      " что мешает другим "?
      То что в их городе нет офиса Газпрома, нет и "своего" Миллера, который так запросто бирёт деньги на потеху своих амбиций.

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      Рейтинг: +17263

      Cleaner 1 час назад

      И не возразишь. Смотришь состав Зенита, сравниваешь с другими клубами и на 99 % угадываешь победителя ЧР по футболу.

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      Рейтинг: +157

      Теркчанин > Cleaner 1 час назад

      Игроки Зенита почти в два раза дороже чем состав Динамо

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