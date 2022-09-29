Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

«Идeт ли во вред РПЛ доминирование «Зенита»? Здесь можно по-разному смотреть.

С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны: что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными?

У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», – сказал Адиев.