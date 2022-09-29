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Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

29 сентября 2022, 10:25
3

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

«Идeт ли во вред РПЛ доминирование «Зенита»? Здесь можно по-разному смотреть.

С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны: что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными?

У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», – сказал Адиев.

  • «Зенит» становился победителем РПЛ 4 сезона подряд.
  • В этом розыгрыше петербуржцы снова лидируют после 10 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан Зенит Адиев Магомед
Комментарии (3)
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Теркчанин
1664440895
Зенит Санкт-Петербург  156,80 млн € Динамо Москва 87,70 млн € Спартак Москва  79,33 млн € Локомотив Москва 72,25 млн € ЦСКА Москва 71,65 млн € ФК Краснодар 68,48 млн € ФК Ростов 37,90 млн € Крылья Советов Самара 31,13 млн € ФК Сочи 27,05 млн € Ахмат Грозный 26,33 млн €
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neveldomha
1664445781
Не всё в деньгах меряется. В сезоне 2015-2016 года Лестер выиграл чемпионат, при стоимости основного состава где-то около 27 млн. евро, в то время как у Мансити состав стоил около 1 мрд. евро. Несопоставимая разница, как и уровень самого чемпионата. Просто они очень хотели быть чемпионами. Все остальные разговоры для слабаков.
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