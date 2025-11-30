Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Крыльев» объяснил 0:5 от «Краснодара»

Сегодня, 17:41

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что его команде не хватило времени на восстановление перед гостевой игрой 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

– Заслуженная победа «Краснодара», ничего другого не скажешь. У нас не осталось ни сил, ни эмоций, все‑таки с 23 по 30 ноября сыграли три матча. Много игроков травмировалось, много эмоций и сил потратили в этих играх. Поэтому ничего не успевали.

– Как с таким состоянием лететь в Калининград на игру с «Балтикой»? Вы что‑то говорили футболистам?

– Нет. У нас есть неделя, подойдем к этому матчу в нормальном состоянии. Не хватило времени на восстановление конкретно к матчу с «Краснодаром». А тут есть целая неделя, будем готовиться. Ожидаем, что добавятся некоторые травмированные игроки.

– Как оцените дебют молодых футболистов?

– Молодые ребята, уже тренируются с основной командой. Было понимание, что к концу чемпионата они могут понадобиться. Вышли, сыграли. Понятно, что нужно время, чтобы они добавляли. Уже деваться некуда, у нас скамейки нет.

Еще по теме:
Реакция Мусаева на 5:0 «Краснодара»
Обзор матча «Краснодар» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Адиев Магомед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
15
РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»
18:35
1
РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»
18:34
1
Реакция Кордобы на получение звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
18:20
2
Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ
17:14
3
Директор «Динамо»: «У нас со «Спартаком» общие интересы»
16:29
8
Талалаев выявил важное изменение в «Спартаке» после ухода Станковича
16:13
12
РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1
15:57
16
ВидеоУ «Краснодара» новый лучший бомбардир в истории
15:42
9
Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это»
15:32
2
Все новости
Все новости
Бевеев рассказал, как диванные эксперты мотивируют «Балтику»
17:53
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Рубин»: 30 ноября
17:53
6
Тренер «Крыльев» объяснил 0:5 от «Краснодара»
17:41
Реакция Смолова на потерю звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
17:28
2
Реакция Мусаева на 5:0 «Краснодара»
16:53
Федотов призвал отменить рукопожатия с судьями
16:47
5
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:57
РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1
15:57
15
Спартаковец Дмитриев рассказал об изменениях в команде после Станковича
15:54
2
ВидеоУ «Краснодара» новый лучший бомбардир в истории
15:42
9
Мостовой – о Романове: «Я не знаю, кто это»
15:32
2
ФотоГлушаков предложил тренера для «Спартака»
15:24
2
ЦСКА подпишет игрока из Первой лиги
15:11
1
Непомнящий оценил готовность Глушенкова к переходу в европейский клуб
15:03
1
Гусев наладил отношения с игроком «Динамо» после конфликта
14:51
Мостовой однозначно высказался об уровне Талалаева среди российских тренеров
14:32
5
В «Акроне» оценили слова Дзюбы, что команда обделалась
14:21
1
Непомнящий раскритиковал поведение Талалаева
14:12
1
Бояринцев оценил работу Романова в «Спартаке»
14:01
3
Круговой эмоционально прокомментировал решения по судейству Карасева в матче со «Спартаком»
13:49
2
Джику определился с будущим в «Спартаке»
13:18
2
Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»
13:13
4
ВидеоДарья Карпина выложила кадры с юбилея Радимова
13:00
2
Спартаковец Ву описал «Балтику» тремя словами после поражения от нее
12:45
8
Непомнящий: «Спартак» на правильном пути»
12:26
2
Игрок «Балтики» – о матерной речи Талалаева в адрес «Спартака»: «Сказал правду»
12:09
9
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
11:57
7
Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»
11:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 