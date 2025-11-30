Тренер «Крыльев» объяснил 0:5 от «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что его команде не хватило времени на восстановление перед гостевой игрой 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

– Заслуженная победа «Краснодара», ничего другого не скажешь. У нас не осталось ни сил, ни эмоций, все‑таки с 23 по 30 ноября сыграли три матча. Много игроков травмировалось, много эмоций и сил потратили в этих играх. Поэтому ничего не успевали.

– Как с таким состоянием лететь в Калининград на игру с «Балтикой»? Вы что‑то говорили футболистам?

– Нет. У нас есть неделя, подойдем к этому матчу в нормальном состоянии. Не хватило времени на восстановление конкретно к матчу с «Краснодаром». А тут есть целая неделя, будем готовиться. Ожидаем, что добавятся некоторые травмированные игроки.

– Как оцените дебют молодых футболистов?

– Молодые ребята, уже тренируются с основной командой. Было понимание, что к концу чемпионата они могут понадобиться. Вышли, сыграли. Понятно, что нужно время, чтобы они добавляли. Уже деваться некуда, у нас скамейки нет.