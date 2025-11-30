Реакция Мусаева на 5:0 «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по матчу 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:0).

Дубль оформил Эдуард Сперцян.

«Краснодар» в 1-м круге победил в Самаре со счетом 6:0.

Краснодарцы вышли на 1-е место.

– Один из немногих матчей, когда все было близко к идеалу. Ребята проявили большую дисциплину, никто не был расслаблен. Практически ничего не дали создать сопернику, сами забили пять мячей. Я поблагодарил ребят, хорошая работа. Было близко к тому, что хочется видеть каждый раз.

– Можно ли сказать, что это очень хорошая подготовка к игре с ЦСКА?

– Нет, там будут совсем другие особенности игры. Да, матч с «Крыльями» может придать уверенности, но начнется подготовка к ЦСКА, и будет совсем другая история.