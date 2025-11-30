Реакция Кордобы на получение звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал завоевание звания лучшего бомбардира в истории клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0).
– Теперь ты официально лучший бомбардир «Краснодара». Какие эмоции?
– Хочу поблагодарить товарищей по команде и тренерский штаб. Также руководство, которое в меня верило. На протяжении всего чемпионата мы проделали хорошую работу, несмотря на те сомнения, которые были по поводу нас. Мы продолжали поддерживать концентрацию и фокус на том, что должны были сделать. Мы должны продолжать идти по этому пути.
- Колумбиец забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 61-й минуте, а также отдал голевую передачу Дугласа Аугусто на 21-й.
- Гол стал для Кордобы 69-м за карьеру в «Краснодаре». Он опередил Федора Смолова, на счету которого 68 мячей в составе «быков».
Источник: «Матч ТВ»