  • Главная
  • Новости
  • Реакция Кордобы на получение звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

Реакция Кордобы на получение звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

Сегодня, 18:20
2

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал завоевание звания лучшего бомбардира в истории клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:0).

– Теперь ты официально лучший бомбардир «Краснодара». Какие эмоции?

– Хочу поблагодарить товарищей по команде и тренерский штаб. Также руководство, которое в меня верило. На протяжении всего чемпионата мы проделали хорошую работу, несмотря на те сомнения, которые были по поводу нас. Мы продолжали поддерживать концентрацию и фокус на том, что должны были сделать. Мы должны продолжать идти по этому пути.

  • Колумбиец забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 61-й минуте, а также отдал голевую передачу Дугласа Аугусто на 21-й.
  • Гол стал для Кордобы 69-м за карьеру в «Краснодаре». Он опередил Федора Смолова, на счету которого 68 мячей в составе «быков».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Январь 59
1764516197
Кордоба- лучший.
Ответить
Страшнейшая Пушка
1764516892
Самый лучший из южан это Джонни Кордобян! Молоток, так держать! Не за горами 100 мечей.
Ответить
