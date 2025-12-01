Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что не дал нападающему Джону Кордобе пробить пенальти на 53-й минуте матча 17-го тура с «Крыльями Советов» (5:0).

Колумбиец в итоге забил с игры на 61-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории «быков».

«Джон просил [дать пробить пенальти], но есть дисциплина. Это то, что у нас было в прошлом году, благодаря этому мы добились такого результата. Поэтому нужно оставаться терпеливыми, профессионалами.

Да, конечно, я бы дал пробить Кордобе, если бы счет был 3:0, 4:0 или концовка матча. Но это было начало второго тайма, когда счет 2:0. Мы уже сталкивались с такими моментами. Я сказал Джону, что он в любом случае забьет свой гол», – сказал Сперцян.