Генич назвал пять лучших легионеров в истории РПЛ

Комментатор Константин Генич отреагировал на достижение Джона Кордобы, ставшего лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

«Рано или поздно это должно было произойти. Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, – Халк, Витсель, Вагнер Лав, Алекс – и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ.

У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько Кордоба играет в РПЛ – никто не может подстроиться.

Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата, – сказал Генич.