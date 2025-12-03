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Генич назвал пять лучших легионеров в истории РПЛ

3 декабря 2025, 19:51
17

Комментатор Константин Генич отреагировал на достижение Джона Кордобы, ставшего лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

«Рано или поздно это должно было произойти. Если перебирать легионеров, которые делали наш чемпионат сильнее, – Халк, Витсель, Вагнер Лав, Алекс – и формировали мнение о лиге, то сейчас именно Кордоба входит в этот топ.

У него сумасшедшая гипермотивация: он стал чемпионом, вызывается в сборную, новый контракт подписал, есть и свои бонусы за результативность. Но это вопрос не финансов, а головы. Он топчет и кошмарит любую оборону. Сколько Кордоба играет в РПЛ – никто не может подстроиться.

Знаковая фигура для «Краснодара» и чемпионата, – сказал Генич.

  • Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
  • На его счету 69 голов в 138 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Генич Константин
Комментарии (17)
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FCSpartakM
1764780807
Ну нет, Кордоба не в топ -5 точно. Топ-10 согласен.
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NewLife
1764781164
Думаю, Промес вместо Витселя.
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Skull_Boy
1764781910
А что такого путного сделали Халк и Витсель, а ну да забыл регулярные 3-4е места в легких группах и поражения от школьников из Брюгге
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Цугундeр
1764782176
Матьё Вальбуэна и Кураньи..
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Интерес
1764783368
"Никто не может подстроиться"...А ничего, что Кордоба пока ЦСКА он забил всего лишь один мяч? По-моему, в пяти матчах.
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BVG4
1764783467
Про Это"О помит кто-нет? А Карвалью с Думбия? Наваса? Роберто Карлоса?
Ответить
neveldomha
1764791909
Малком где?
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R_a_i_n
1764822213
Любая пятерка без Промеса не имеет места быть.
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