«Полная жопа. Конец для детского футбола». Зиньковский – о попадании Ларина в тюрьму

Очень скользкое обвинение. Под эти действия всех директоров школ можно привлечь. Как бы там ни было, ему надо на свободе быть, тем более 20 лямов Мосгорспорту отдавать. Это сколько ему рукавиц сшить надо?
Полузащитники «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.
«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.
Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всe закончилось для всех нас», – заявил Зиньковский.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.