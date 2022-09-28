«Полная жопа. Конец для детского футбола». Зиньковский – о попадании Ларина в тюрьму

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.

Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всe закончилось для всех нас», – заявил Зиньковский.