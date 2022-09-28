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    «Полная жопа. Конец для детского футбола». Зиньковский – о попадании Ларина в тюрьму

    Полузащитники «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

    «Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.

    Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всe закончилось для всех нас», – заявил Зиньковский.

    • Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +624

      SLADE2019 1 час назад

      Очень скользкое обвинение. Под эти действия всех директоров школ можно привлечь. Как бы там ни было, ему надо на свободе быть, тем более 20 лямов Мосгорспорту отдавать. Это сколько ему рукавиц сшить надо?

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      Рейтинг: +1426

      jek718875 1 час назад

      А говорили, что наш суд самый справедливый суд в мире(видно не для всех)

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      Рейтинг: +532

      Sergh4 1 час назад

      Я думаю года было бы достаточно с головой!

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      Рейтинг: +11762

      Вомбат > Sergh4 12 минут назад

      За что? За то, что научился сам и других научил из детей делать футболистов? За это года мало, а вот три в самый раз.

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      Рейтинг: +17258

      Cleaner 1 час назад

      Назначат нового. Ничего в работе академии не изменится. Не нужно делать из Ларина невинную жертву. Занимался приписками, значит виноват. Если тратил "лишние деньги" не на себя, а на академию, можно было дать условно и запретить занимать руководящие должности. Думаю, адвокаты подадут апелляцию. А если тратил на себя, то все справедливо.

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      Рейтинг: +11762

      Вомбат > Cleaner 9 минут назад

      На себя он ничего не тратил, раз корыстных мотивов не доказано. Приписки вроде бы делал (кстати сам сразу признался), но из самых лучших побуждений. Просто потому что финансирование на 1 ребенка было недостаточным, только и всего. И за это вы и тем кто вам плюсует хотите давать пусть даже условный срок? А я бы просто увеличил финансирование на одного ребенка. Чтобы не было нужды в приписках.

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