«Полная жопа. Конец для детского футбола». Зиньковский – о попадании Ларина в тюрьму

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.
«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.
Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всe закончилось для всех нас», – заявил Зиньковский.
- Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: «Чемпионат»