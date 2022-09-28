Товарищеский матч. Гол Барриоса и ассист Карраскаля помогли Колумбии победить Мексику

Колумбия в товарищеской игре победила Мексику. Участник ЧМ-2022 вел в два мяча, но преимущество упустил.

У колумбийцев на 46-й минуте на замену вышел полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Его ассист помог сравнять счет на 52-й минуте.

На 68-й минуте у Колумбии победный мяч забил опорник «Зенита» Вильмар Барриос. Он отыграл 87 минут.

Товарищеский матч

Колумбия – Мексика – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вега, 6 (с пенальти); 0:2 – Артеага, 29; 1:2 – Синистерра, 49; 2:2 – Синистерра, 52; 3:2 – Барриос, 68.