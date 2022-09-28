Сантуш: «В первом тайме Испания не создала ничего»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в 6-м туре Лиги А Лиги наций.

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления.

В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», – заявил Сантуш.