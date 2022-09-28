Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сантуш: «В первом тайме Испания не создала ничего»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в 6-м туре Лиги А Лиги наций.

    «Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления.

    В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего», – заявил Сантуш.

    • Единственный мяч на 88-й минуте забил Альваро Мората.
    • Для выхода в «финал четырех» Португалии было достаточно сыграть вничью.

    Новости по теме
    Диаш – о 0:1 с Испанией: «Не помню у соперника ни одного реального шанса»
    Лига наций. Испания вырвала победу у Португалии в концовке и вышла в «финал четырех» 1
    Португалия и Испания назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн 1
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11