Португалия и Испания назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на матч 6-го тура Лиги А Лиги наций.

Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Жота.

Испания: Симон, Гайя, Пау Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ферран Торрес, Мората.