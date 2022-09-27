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    Португалия и Испания назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на матч 6-го тура Лиги А Лиги наций.

    Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Жота.

    Испания: Симон, Гайя, Пау Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ферран Торрес, Мората.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по Москве.
    • Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
    • Победитель группы сыграет в «финале четырех».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5580

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Буду болеть за Португалию. Красиво играет. И прошла отбор на чм всем назло через стыки, после того как очки сп.. Украли в наглую

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