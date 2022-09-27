Португалия и Испания назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на матч 6-го тура Лиги А Лиги наций.
Португалия: Кошта, Канселу, Данилу, Диаш, Мендеш, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Жота.
Испания: Симон, Гайя, Пау Торрес, Гильямон, Карвахаль, Коке, Родри, Солер, Сарабия, Ферран Торрес, Мората.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 21:45 по Москве.
- Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
- Победитель группы сыграет в «финале четырех».
Источник: Бомбардир.ру