Диаш – о 0:1 с Испанией: «Не помню у соперника ни одного реального шанса»

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от Испании в 6-м туре Лиги А Лиги наций.

«Испанцы гораздо больше владели мячом, но мы очень организованно действовали в обороне и в единоборствах. Мы хотели воспользоваться своими сильными сторонами, когда у нас появлялась возможность. Но у нас не получилось. Таков футбол.

Не помню ни одного реального шанса у Испании, кроме гола», – сказал Диаш.