Чистяков: «Хотелось бы сыграть в Азии. Еще было бы прикольно провести Матч звезд РПЛ»

Защитник «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, за счет чего можно увеличить количество матчей в российском футболе.
«Если брать количество матчей, то хотелось бы попробовать сыграть в Азии, но на данный момент не понимаю, как это возможно. Я не против, но только потому, что хочется больше играть.
Прикольно было бы еще провести Матч звезд РПЛ, потому что сейчас не так много игр. В конце сезона это было бы интересно», – сказал Чистяков.
- Россия отстранена от Лиги наций и Евро-2024.
- Клубы РПЛ не допущены до еврокубков.
Источник: «Р-Спорт»