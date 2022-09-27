Чистяков: «Хотелось бы сыграть в Азии. Еще было бы прикольно провести Матч звезд РПЛ»

Защитник «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, за счет чего можно увеличить количество матчей в российском футболе.

«Если брать количество матчей, то хотелось бы попробовать сыграть в Азии, но на данный момент не понимаю, как это возможно. Я не против, но только потому, что хочется больше играть.

Прикольно было бы еще провести Матч звезд РПЛ, потому что сейчас не так много игр. В конце сезона это было бы интересно», – сказал Чистяков.