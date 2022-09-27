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    Чистяков: «Хотелось бы сыграть в Азии. Еще было бы прикольно провести Матч звезд РПЛ»

    Защитник «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, за счет чего можно увеличить количество матчей в российском футболе.

    «Если брать количество матчей, то хотелось бы попробовать сыграть в Азии, но на данный момент не понимаю, как это возможно. Я не против, но только потому, что хочется больше играть.

    Прикольно было бы еще провести Матч звезд РПЛ, потому что сейчас не так много игр. В конце сезона это было бы интересно», – сказал Чистяков.

    • Россия отстранена от Лиги наций и Евро-2024.
    • Клубы РПЛ не допущены до еврокубков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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