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    Юран не считает «Зенит» безоговорочным чемпионом: «Я же с «Химками» смог с ними побороться»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уровне чемпионата России.

    – Уровень РПЛ упал?

    – Уехали иностранцы, кто-то не готов играть из россиян на высоком уровне, но движение есть. Уровень сильно не упал – тот же «Зенит» в Самаре в Кубке России проиграл, а «Торпедо» обыгрывает ЦСКА. Уровень нашего чемпионата хороший, даже за последние пару лет.

    Когда были все легионеры, нельзя сказать, что было что-то сверхъестественное. Сейчас меньше легионеров, на картинке просто стало больше российских футболистов. Уровень чуть-чуть упал, но не значительно.

    – Согласны, что идет борьба за 2-е и 16-е место в турнирной таблице, а «Зенит» – безоговорочный чемпион?

    – Еще не факт. Я же с «Химками» боролся против «Зенита», смог же. Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: «Есть «Зенит» и легионеры – можно не играть». Многое зависит от тренерского штаба, психологии.

    – Как с ними бороться?

    – Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» – это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, – это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»?

    Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту». Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного.

    – Есть смысл закрываться против «Зенита»?

    – Если есть желание получить 8 или 5 пропущенных мячей, тогда, конечно, смысла закрываться нет.

    • «Химки» в 1-м туре сыграли с «Зенитом» вничью.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Ростов» на 4 очка.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3733

      Питерский князь 43 минуты назад

      Последний раз говорю.
      Евросоюз уже в топке. В следующем году им, Евросоюзу платить игрокам будет нечем.
      А у обычных людей, не будет возможности оплачивать дорогостоящии трансляции первой пятерки. Если в октябре слкдующего года так не будет, то я.......принесу свои извинения.
      Я еще не разу не извинялся!
      :))))
      Намек ясен?

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      Рейтинг: +17549

      житель СПб 1 час назад

      Все правильно, но немного наивно.

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      Рейтинг: +19911

      derrik2000 > житель СПб 28 минут назад

      Зато всем понятно.

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