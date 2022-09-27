Юран не считает «Зенит» безоговорочным чемпионом: «Я же с «Химками» смог с ними побороться»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об уровне чемпионата России.

– Уровень РПЛ упал?

– Уехали иностранцы, кто-то не готов играть из россиян на высоком уровне, но движение есть. Уровень сильно не упал – тот же «Зенит» в Самаре в Кубке России проиграл, а «Торпедо» обыгрывает ЦСКА. Уровень нашего чемпионата хороший, даже за последние пару лет.

Когда были все легионеры, нельзя сказать, что было что-то сверхъестественное. Сейчас меньше легионеров, на картинке просто стало больше российских футболистов. Уровень чуть-чуть упал, но не значительно.

– Согласны, что идет борьба за 2-е и 16-е место в турнирной таблице, а «Зенит» – безоговорочный чемпион?

– Еще не факт. Я же с «Химками» боролся против «Зенита», смог же. Нужно и можно бороться против них. У некоторых футболистов в подсознании следующая картина: «Есть «Зенит» и легионеры – можно не играть». Многое зависит от тренерского штаба, психологии.

– Как с ними бороться?

– Нужно уметь правильно против них действовать: если кто-то играет на встречных курсах с «Зенитом» – это неправильно. То, что показал «Оренбург» в Санкт-Петербурге, – это антифутбол. Зачем играть в атакующий футбол против «Зенита»?

Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть тактично более грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту». Когда играешь против них в открытый футбол, все становится ясно. У них легионеры очень высокого класса, поэтому нужно головой тактически думать немного.

– Есть смысл закрываться против «Зенита»?

– Если есть желание получить 8 или 5 пропущенных мячей, тогда, конечно, смысла закрываться нет.