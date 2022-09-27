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    Агент Ваноли заявил, что европейские клубы пристально следят за российскими игроками

    Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал об интересе к российским футболистам из Европы.

    «Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример.

    Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», — сказал Д'Амико.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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