Агент Ваноли заявил, что европейские клубы пристально следят за российскими игроками

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал об интересе к российским футболистам из Европы.

«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример.

Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», — сказал Д'Амико.