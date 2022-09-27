Агент Ваноли заявил, что европейские клубы пристально следят за российскими игроками

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал об интересе к российским футболистам из Европы.
«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример.
Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», — сказал Д'Амико.
- Зимой Арсен Захарян мог перейти из «Динамо» в «Челси», но трансфер сорвался из-за невозможности проведения платежа.
- Сделка может состояться зимой.
Источник: «Спорт-Экспресс»