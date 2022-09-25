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Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Шинника»

25 сентября 2022, 22:38

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 11-го тура Первой лиги с «Шинником». Казанская команда проиграла со счетом 0:1 и занимает четвертое место в турнирной таблице.

– Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно в таких условиях.

Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было несколько эпизодов. Но поставить их на поток было очень сложно. В перерыве я сказал, что все решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу.

Наверно то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру – огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на удачно решенный эпизод.

– Вы наверняка ехали за тремя очками. Что все-таки не получилось?

– Не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Был стопроцентный момент у Иванова в первом тайме, когда он попал в штангу. Выход Фамейе в первом тайме. Выход Лисаковича на первой минуте второго тайма.

Если бы один из этих моментов сложился в нашу пользу, то по такой игре и по такому полю было гораздо легче обороняться и гораздо сложнее было взламывать эшелонированную оборону. Поэтому очень многое решал первый эпизод.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Первая лига Шинник Рубин Слуцкий Леонид
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