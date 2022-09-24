Тюкавин подвел итог товарищеского матча против молодежной сборной Казахстана

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин прокомментировал исход товарищеского матча против Казахстана (2:1).

«В первом тайме была очень тяжелая игра. Хорошо, что забили два мяча и потом удержали счет. Всегда приятно отличаться и за клуб, и за сборную. Забивать – это работа нападающего. Сегодня удалось отличится, ничего особенного. Мы не очень активно открывались в центре поля, передачи были в ноги, а не за спину. Мяч тоже ходил медленно, нужно было быстрее переводить игру с фланга на фланг и заставлять соперника перемещаться.

У нас новая команда, первые дни мы притирались друг к другу. Провели пять-шесть дней на сборе и даже не успели сыграться. К сборной Казахстана готовились и смотрели матчи этой команды. Знали, что они агрессивно играют и хорошо обороняются. К этому и готовились», – сказал Тюкавин.