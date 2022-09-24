Ломаев охарактеризовал Карпина. Тренер сборной не взял вратаря на матч Киргизия – Россия

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Как тебе Карпин?

– Хороший специалист, держит контакт с футболистами. Он ответственный за атмосферу в команде.

У него свое видение футбола. Хочет, чтобы мы понимали его требования. На тренировках очень много тактики, по 40 минут делаем тактические упражнения.

– Валерий Георгиевич может назвать кого-то бревном или корягой. Тебе уже доставалось?

– Пока нет (смеется). Но это нормальная ситуация, что такого-то? Это, наоборот, круто, когда тренер может подколоть тебя где-то.

– У Карпина жесткие требования по весу. Уложился в них?

– Да, у меня всегда было все в порядке с весом и с жировой. Никаких проблем нет.