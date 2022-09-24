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    Ломаев охарактеризовал Карпина. Тренер сборной не взял вратаря на матч Киргизия – Россия

    Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    – Как тебе Карпин?

    – Хороший специалист, держит контакт с футболистами. Он ответственный за атмосферу в команде.

    У него свое видение футбола. Хочет, чтобы мы понимали его требования. На тренировках очень много тактики, по 40 минут делаем тактические упражнения.

    – Валерий Георгиевич может назвать кого-то бревном или корягой. Тебе уже доставалось?

    – Пока нет (смеется). Но это нормальная ситуация, что такого-то? Это, наоборот, круто, когда тренер может подколоть тебя где-то.

    – У Карпина жесткие требования по весу. Уложился в них?

    – Да, у меня всегда было все в порядке с весом и с жировой. Никаких проблем нет.

    • Ломаев получил дебютный вызов в сборную.
    • Вратарь поработал с национальной командой на базе в Новогорске, после чего его убрали из состава.
    • На товарищеский матч с Киргизией в Бишкек он не полетел.

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    Источник: «Р-Спорт»

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