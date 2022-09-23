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    Ларин рассказал, какое решение суда ожидают его адвокаты

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин оценил шансы на смягчение приговора по уголовному делу.

    • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    — Что говорят адвокаты? Как оценивают шансы перед решающим заседанием?

    — Я не знаю, но, учитывая, что мой иск, в общем то погасили, опасность для общества, находясь на свободе, я вряд ли могу составлять. Конечно, мы надеемся, что приговор не будет связан с лишением свободы.

    — Иск 36 миллионов вы погасили?

    — Практически да. Мы погасили 16 миллионов, как я уже сказал, с помощью футболистов, и около 17-18 у меня заблокировано на счету. Их заберут по решению суда, поскольку я признал иск. Дальше буду думать, как жить дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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