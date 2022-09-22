Гайич заявил, что любой игрок ЦСКА мог бы играть в Лиге 1

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил чемпионаты России и Франции.

— Если сравнить Лигу 1 и РПЛ, то какой чемпионат сильнее?

— Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 — первенства абсолютно разного типа.

Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды. Я? Ха-ха! Для меня не проблема, я уже играл там.

Сейчас футбол – это сплав удачи и труда. Если ты хорошо тренируешься и стараешься, то способен заиграть где угодно. Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате, – сказал Гайич.