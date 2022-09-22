Карпин: «В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о риске отказа футболистов играть за национальную команду.
«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», – считает Карпин.
- Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда не участвовала в стыках ЧМ-2022 и Лиге наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- На этой неделе защитник «Динамо» Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии, несмотря на вызов в российскую молодежку.
Источник: «Спорт РБК»