Карпин: «В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную»

Эти слова должны дойти до тех людей, Валерий Георгиевич, которые в 21 веке умудряются истерить по данному вопросу. Любой игрок сборной давно вернул школам, где его делали футболистам, те средства, которые были в него вложены, я уже не говорю о том, что родители футболиста, ежемесячно платили этим школам (в большинстве своем), поэтому ставить им в вину то, что они якобы неблагодарные люди, по меньшей мере противно.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о риске отказа футболистов играть за национальную команду.
«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», – считает Карпин.
- Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда не участвовала в стыках ЧМ-2022 и Лиге наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- На этой неделе защитник «Динамо» Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии, несмотря на вызов в российскую молодежку.