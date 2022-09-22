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    Карпин: «В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о риске отказа футболистов играть за национальную команду.

    «В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», – считает Карпин.

    • Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда не участвовала в стыках ЧМ-2022 и Лиге наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • На этой неделе защитник «Динамо» Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии, несмотря на вызов в российскую молодежку.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +616

      SLADE2019 2 часа назад

      Эти слова должны дойти до тех людей, Валерий Георгиевич, которые в 21 веке умудряются истерить по данному вопросу. Любой игрок сборной давно вернул школам, где его делали футболистам, те средства, которые были в него вложены, я уже не говорю о том, что родители футболиста, ежемесячно платили этим школам (в большинстве своем), поэтому ставить им в вину то, что они якобы неблагодарные люди, по меньшей мере противно.

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