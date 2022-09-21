Кутепов вспомнил речь Черчесова перед матчем Россия – Испания на ЧМ-2018

с улыбкой грустною смотрю на изысканья бомбардира
кутепов только выручает вот задира
хотя и коментов печальных без конца
не хочется уже
пошло всё на х.р ламца дрица оп ца ца
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов мотивировал национальную команду перед матчем с Испанией на ЧМ-2018.
«Станислав Саламович вселял уверенность. Это был первый человек, который это делал.
Перед Испанией сказал: «Ребят, придeтся сегодня взять быка за рога и обломать их». И ты видишь, что он говорит это не просто так, а реально верит», — сказал Кутепов.
- Россия обыграла Испанию в 1/8 финала домашнего ЧМ по пенальти.
- В 1/4 финала команда Черчесова уступила в серии пенальти Хорватии.