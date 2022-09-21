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    Кутепов вспомнил речь Черчесова перед матчем Россия – Испания на ЧМ-2018

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов мотивировал национальную команду перед матчем с Испанией на ЧМ-2018.

    «Станислав Саламович вселял уверенность. Это был первый человек, который это делал.

    Перед Испанией сказал: «Ребят, придeтся сегодня взять быка за рога и обломать их». И ты видишь, что он говорит это не просто так, а реально верит», — сказал Кутепов.

    • Россия обыграла Испанию в 1/8 финала домашнего ЧМ по пенальти.
    • В 1/4 финала команда Черчесова уступила в серии пенальти Хорватии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5798

      Беспонтий 5 минут назад

      с улыбкой грустною смотрю на изысканья бомбардира
      кутепов только выручает вот задира
      хотя и коментов печальных без конца
      не хочется уже
      пошло всё на х.р ламца дрица оп ца ца

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