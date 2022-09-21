Кутепов вспомнил речь Черчесова перед матчем Россия – Испания на ЧМ-2018

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов мотивировал национальную команду перед матчем с Испанией на ЧМ-2018.

«Станислав Саламович вселял уверенность. Это был первый человек, который это делал.

Перед Испанией сказал: «Ребят, придeтся сегодня взять быка за рога и обломать их». И ты видишь, что он говорит это не просто так, а реально верит», — сказал Кутепов.