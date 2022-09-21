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    Агент футболиста «Торпедо» Савича: «Пьянич не хочет играть с Россией? Игор готов приехать в сборную вместо него»

    Асхат Идризович, агент футболиста «Торпедо» Игора Савича, заявил о готовности игрока поучаствовать в товарищеском матче между Боснией и Герцеговиной и Россией.

    — Некоторые босницйы, как Миралем Пьянич или Эдин Джеко, отказались играть товарищеский матч против сборной России. Готов ли Савич приехать в национальную команду и заменить Пьянича в матче против России?

    — Конечно. Почему нет? Ему было бы интересно. Он сделает все, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко — это специфическая игра. Можно вспомнить и ситуацию с Норманном и сборной Норвегии. Такие вещи сейчас происходят в мире, но их быть не должно, особенно в спорте. Все равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну.

    • Савич пополнил «Торпедо» в сентябре.
    • Матч Босния и Герцеговина – Россия намечен на 19 ноября.
    • 21-летний Савич стоит 700 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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