Агент футболиста «Торпедо» Савича: «Пьянич не хочет играть с Россией? Игор готов приехать в сборную вместо него»

Асхат Идризович, агент футболиста «Торпедо» Игора Савича, заявил о готовности игрока поучаствовать в товарищеском матче между Боснией и Герцеговиной и Россией.

— Некоторые босницйы, как Миралем Пьянич или Эдин Джеко, отказались играть товарищеский матч против сборной России. Готов ли Савич приехать в национальную команду и заменить Пьянича в матче против России?

— Конечно. Почему нет? Ему было бы интересно. Он сделает все, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко — это специфическая игра. Можно вспомнить и ситуацию с Норманном и сборной Норвегии. Такие вещи сейчас происходят в мире, но их быть не должно, особенно в спорте. Все равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну.