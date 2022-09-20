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    Хомуха ответил отцу Сазонова на обвинения во лжи

    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал слова отца защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

    Ранее Андрей Сазонов обвинил Хомуху во лжи, заявив, что его сын не давал согласия выступать за сборную России.

    «Отец Сазонова обвинил меня во лжи? Пусть он внимательно читает мои утренние высказывания. Я сказал о том, что право выбора есть у каждого футболиста.

    Я слышал информацию о том, что Сазонов получил вызов в сборную. От кого услышал? От корреспондента, который звонил мне утром. Я сослался именно на эту информацию. Получил он вызов или нет, мне неизвестно», — сказал Хомуха.

    • В понедельник стало известно, что центрбек решил выступать за сборную Грузии, а не России.
    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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