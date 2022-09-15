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    Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты

    Завершились еще шесть матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа E. 2-й тур

    Шериф (Молдавия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Санчо, 17; 0:2 – Роналду (с пенальти), 39.

    Реал Сосьедад (Испания) – Омония (Кипр) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гевара, 30; 1:1 – Бруно, 72; 2:1 – Сорлот, 80.

    Лига Европы. Группа F. 2-й тур

    Мидтьюлланд (Дания) – Лацио (Италия) – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Паулиньо, 26; 2:0 – Каба, 30; 3:0 – Эвандер (с пенальти), 52; 3:1 – Милинкович-Савич, 57; 4:1 – Исаксен, 67; 5:1 – Святченко, 72.

    Фейеноорд (Нидерланды) – Штурм (Австрия) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Джаханбакш, 9; 2:0 – Ганцко, 31; 3:0 – Данило, 34; 4:0 – Джаханбакш, 41; 5:0 – Хименес, 66; 6:0 – Идрисси, 78.

    Лига Европы. Группа G. 2-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хефлер, 5; 0:2 – Грегоритч, 25; 0:3 – Грегоритч, 53.

    Карабах (Азербайджан) – Нант (Франция) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Квабена, 60; 2:0 – Алмейда, 65; 3:0 – Янкович, 72.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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