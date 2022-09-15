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    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу над «Зенитом» в Кубке России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча второго тура Кубка России против «Зенита».

    • Самарцы дома победили со счетом 2:0.
    • Оба гола были забиты после 80-й минуты.
    • На 77-й минуте петербуржцы остались вдесятером после удаления Клаудиньо.

    – Ожидали, что «Зенит» будет играть не основным составом, даст возможность игрокам ротации появиться на поле и больше сыграть. Примерно такой состав был у них в матче с «Факелом».

    Мы тоже учитывали близость игры в Ростове-на-Дону – через три дня, переезды – вынуждены были тоже сделать ротацию. Получилось так, что раз мы выиграли, значит, все сделали правильно.

    Я доволен игрой, доволен новичками. Первая домашняя победа очень важна.

    – Если говорить именно про игру, то что поменялось в сравнении с прошлыми матчами? За счет чего получилось с «Зенитом».

    – В этой игре лучше двигался мяч. Мы под определенным давлением смогли комбинировать так, как мы тренируемся, как мы хотим. Отсюда и появлялись моменты.

    Кроме этого, надо понимать, что наш состав был немного экспериментальный. Не могу сказать, что во всех эпизодах получилось так, как мы хотели.

    Была несыгранность, непонимание той или иной ситуации новичками. Но и у «Зенита» были схожие проблемы.

    Мы со своими проблемами чуть лучше справились. Но не стоит проводить аналогии с предыдущими матчами. Слишком много разного.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1212

      Taps 9 минут назад

      Опять зенитовцы зажрались. Сволота ...

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