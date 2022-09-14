Ерохин: «Поражение от «Крыльев Советов» будет для нас пищей для размышления перед матчем с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) во втором туре группового этапа Кубка России.
— Добавит ли это поражение злости перед субботней игрой с «Динамо»?
— Конечно. Каждое поражение — пища для размышления и мотивация для того, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками.
- Ерохин впервые за 5 лет в «Зените» был капитаном.
- «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
- «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.
Источник: официальный сайт «Зенита»