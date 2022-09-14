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  • Ерохин: «Поражение от «Крыльев Советов» будет для нас пищей для размышления перед матчем с «Динамо»

Ерохин: «Поражение от «Крыльев Советов» будет для нас пищей для размышления перед матчем с «Динамо»

14 сентября 2022, 22:21
2

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) во втором туре группового этапа Кубка России.

— Добавит ли это поражение злости перед субботней игрой с «Динамо»?

— Конечно. Каждое поражение — пища для размышления и мотивация для того, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками.

  • Ерохин впервые за 5 лет в «Зените» был капитаном.
  • «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
  • «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Ерохин Александр
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1663187157
" Пищей для размышления " ? - кушайте не обляпайтесь !!! )))
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Форвард 79
1663216230
Конечно. Каждое поражение — пища для размышления Пусть не боится с Динамо вместо него и многих других выйдут бразильцы и все будет нормально))
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