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    Ерохин: «Поражение от «Крыльев Советов» будет для нас пищей для размышления перед матчем с «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) во втором туре группового этапа Кубка России.

    — Добавит ли это поражение злости перед субботней игрой с «Динамо»?

    — Конечно. Каждое поражение — пища для размышления и мотивация для того, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками.

    • Ерохин впервые за 5 лет в «Зените» был капитаном.
    • «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
    • «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    14.09.2022 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18821

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      " Пищей для размышления " ? - кушайте не обляпайтесь !!! )))

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