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    Сергеев объяснил поражение «Зенита» от «Крыльев Советов»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

    – Было ощущение, что это игра не приоритетного турнира?

    – Почему? Каждый турнир приоритетный. Никакой недооценки не было. Сегодня больше повезло «Крыльям».

    – С какими чувствами следите за «Крыльями», которые сейчас стали послабее?

    – Почему слабее? Это вам так кажется. Думаю, внутри команды всe так же, как и год назад. Просто пока такие результаты.

    • «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
    • «Крылья Советов» победили «Зенит» дома впервые с 2006 года.
    • Сергеев ранее выступал в Самаре.

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    Источник: Metaratings

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    14.09.2022 22:09
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