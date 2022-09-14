Сергеев объяснил поражение «Зенита» от «Крыльев Советов»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался после матча второго тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

– Было ощущение, что это игра не приоритетного турнира?

– Почему? Каждый турнир приоритетный. Никакой недооценки не было. Сегодня больше повезло «Крыльям».

– С какими чувствами следите за «Крыльями», которые сейчас стали послабее?

– Почему слабее? Это вам так кажется. Думаю, внутри команды всe так же, как и год назад. Просто пока такие результаты.