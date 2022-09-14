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  • Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее»

Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее»

14 сентября 2022, 23:04
17

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Зенитом» во втором туре группового этапа Кубка России (2:0). Игрок понимает, что соперник был не в сильнейшем составе.

– Понятно, что это Кубок, но «Зенит» не так уж страшен?

– Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев… Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной.

  • «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
  • «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Горшков Юрий
Комментарии (17)
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Красногвардейчик
1663186738
Это он правильно сказал.....вся сила Зенита, и мнимое ощущение что Семак тренер, держится на бразильских легах, поросто подаренных питерцам их хозяином газпромом, сегодня все увидели, что без них, их может обыгрывать даже не основа Крыльев
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шахта Заполярная
1663187450
Так у крыльев больше пол команды основы не было. Береги семак бразилов, если уйдут, то тебя даже в уфу не возьмут.
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Spirit_78
1663189252
Дело не в бразильцах. Второй состав, который мы сегодня увидели, абсолютно не сыгран. К тому же, у этих футболистов слишком мало игровой практики. Если сформировать из этих футболистов отдельную команду и дать ей возможность играть в РПЛ - она вполне была бы способна бороться за медали. Раз кто-то хочет из этого матча делать далеко идущие выводы - дело личное. Некоторые из московских комментаторов вообще умудряются из этого праздник сделать))) P.S. кто сможет победить Зенит в РПЛ - тому честь и хвала.
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АЛЕКС 58
1663202423
В Питере траур,зато в стране праздник!
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zigbert
1663223866
Крылья Советов победили Зенит еще и за счет характера. У игроков многих команд при виде Зенита, трясутся коленки.
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Давид59
1663223990
Поражение закономерное. Но Клаудиньо всё же не прав. Его атаковали может и не по правилам, но у него дурацкая привычка сразу останавливаться. Судье это тоже надоело и он его проучил - перестал свистеть вообще.
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ААМ
1663225873
И этот состав Зенита намного сильнее Крыльев, но надо играть, а, не стоя, перекидывать мяч.
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paracetamol
1663230953
Мне кажется, кое кого из зенитовцев пора отправлять на пенсию.
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