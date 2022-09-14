Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Зенитом» во втором туре группового этапа Кубка России (2:0). Игрок понимает, что соперник был не в сильнейшем составе.

– Понятно, что это Кубок, но «Зенит» не так уж страшен?

– Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев… Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной.