Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее»

Дело не в бразильцах. Второй состав, который мы сегодня увидели, абсолютно не сыгран. К тому же, у этих футболистов слишком мало игровой практики. Если сформировать из этих футболистов отдельную команду и дать ей возможность играть в РПЛ - она вполне была бы способна бороться за медали.
Раз кто-то хочет из этого матча делать далеко идущие выводы - дело личное. Некоторые из московских комментаторов вообще умудряются из этого праздник сделать)))
P.S. кто сможет победить Зенит в РПЛ - тому честь и хвала.
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Зенитом» во втором туре группового этапа Кубка России (2:0). Игрок понимает, что соперник был не в сильнейшем составе.
– Понятно, что это Кубок, но «Зенит» не так уж страшен?
– Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев… Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной.
- «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
- «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.