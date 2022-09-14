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    Горшков: «Мы обыграли «Зенит» без их бразильцев. С ними команда на голову сильнее»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Зенитом» во втором туре группового этапа Кубка России (2:0). Игрок понимает, что соперник был не в сильнейшем составе.

    – Понятно, что это Кубок, но «Зенит» не так уж страшен?

    – Конечно, все сегодня видели, что без своих бразильцев… Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной.

    • «Зенит» впервые в сезоне проиграл.
    • «Крылья Советов» впервые с 2006 года победили «Зенит» дома.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    14.09.2022 23:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4022

      Spirit_78 16 минут назад

      Дело не в бразильцах. Второй состав, который мы сегодня увидели, абсолютно не сыгран. К тому же, у этих футболистов слишком мало игровой практики. Если сформировать из этих футболистов отдельную команду и дать ей возможность играть в РПЛ - она вполне была бы способна бороться за медали.
      Раз кто-то хочет из этого матча делать далеко идущие выводы - дело личное. Некоторые из московских комментаторов вообще умудряются из этого праздник сделать)))
      P.S. кто сможет победить Зенит в РПЛ - тому честь и хвала.

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      Рейтинг: +812

      шахта Заполярная 46 минут назад

      Так у крыльев больше пол команды основы не было. Береги семак бразилов, если уйдут, то тебя даже в уфу не возьмут.

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      Рейтинг: +601

      Красногвардейчик 58 минут назад

      Это он правильно сказал.....вся сила Зенита, и мнимое ощущение что Семак тренер, держится на бразильских легах, поросто подаренных питерцам их хозяином газпромом, сегодня все увидели, что без них, их может обыгрывать даже не основа Крыльев

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