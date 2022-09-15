Лига чемпионов. «Ювентус» дома проиграл «Бенфике», «ПСЖ» одержал волевую победу над «Маккаби»

«Ювентус» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов уступил в Турине «Бенфике». У итальянцев в последних семи встречах с учетом всех турниров одна победа.

В другом матче группы «ПСЖ» уступал в Израиле, но победил «Маккаби». Гол и ассист у форварда парижан Лионеля Месси.

Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур

Маккаби Х (Израиль) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Чери, 24; 1:1 – Месси, 37; 1:2 – Мбаппе, 69; 1:3 – Неймар, 88.

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Милик, 4; 1:1 – Мариу, 43 (с пенальти); 1:2 – Нерес, 55.

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