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    Владелец «Челси» Боули объяснил увольнение Тухеля

    Тодд Боули, владелец «Челси», высказался по отставке главного тренера Томаса Тухеля, которая случилась неделю назад.

    «Когда вы заходите в бизнес, вы должны убедиться, что у вас есть связь с людьми, которые рядом с вами. Нам нужен тренер, готовый по-настоящему сотрудничать с нами.

    У нас с Тухелем было разное видение развития «Челси», – сказал Боули.

    • Тухеля сменил Грэм Поттер из «Брайтона».
    • Немец провел в «Челси» более 1,5 года.
    • Тухеля уволили после поражения в Лиге чемпионов от хорватского «Динамо» (0:1).

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    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1090

      САНЁК17 41 минуту назад

      Пиндосам виднее

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      Рейтинг: +178

      гууд 59 минут назад

      Надо было спартак покупать, там федука тренером м норм, он в очках хорошо видит развитие

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      Рейтинг: +500

      Fialet > гууд 31 минуту назад

      Федун видит только через песду Зарембы.

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      Рейтинг: +159

      Таврида 1 час назад

      Сильно. Грэм Поттер из «Брайтона» лучше видел развитие «Челси» чем Тухель из «Челси» ?

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