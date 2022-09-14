Владелец «Челси» Боули объяснил увольнение Тухеля

Тодд Боули, владелец «Челси», высказался по отставке главного тренера Томаса Тухеля, которая случилась неделю назад.
«Когда вы заходите в бизнес, вы должны убедиться, что у вас есть связь с людьми, которые рядом с вами. Нам нужен тренер, готовый по-настоящему сотрудничать с нами.
У нас с Тухелем было разное видение развития «Челси», – сказал Боули.
- Тухеля сменил Грэм Поттер из «Брайтона».
- Немец провел в «Челси» более 1,5 года.
- Тухеля уволили после поражения в Лиге чемпионов от хорватского «Динамо» (0:1).
Источник: Goal