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    Газизов объяснил, почему власти Башкирии хотят отсудить у клуба 105 миллионов рублей

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему акционерное общество «Региональный фонд» требует взыскать с клуба более 105 миллионов рублей.

    «Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всe. Но пока всe так и идeт.

    «Региональный фонд» не действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», — сказал Газизов.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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