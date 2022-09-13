Газизов объяснил, почему власти Башкирии хотят отсудить у клуба 105 миллионов рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему акционерное общество «Региональный фонд» требует взыскать с клуба более 105 миллионов рублей.

«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг и нам обещали перекрыть это всe. Но пока всe так и идeт.

«Региональный фонд» не действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», – сказал Газизов.