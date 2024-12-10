Тетрадзе вернулся в футбол – известен клуб

Бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе вернулся в профессиональный футбол.

55-летний уроженец Велиспири занял пост спортивного директора «Уфы» из Первой лиги.

«Уверен, что опыт и профессионализм Омари Михайловича помогут усилить главную футбольную команду Башкортостана и достичь поставленных задач, а именно – уверенно закрепиться в Первой лиге.

Добро пожаловать в команду! Работаем», – написал и.о. министра спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

В 2023 году Тетрадзе возглавлял грузинский «Сабуртало».

В России он тренировал «Анжи», «Волгу», «Химки», «Енисей».

«Уфа» идет в Первой лиге на 15-м месте.

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