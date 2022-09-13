Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Власти Башкирии обвиняют Газизова в присвоении 105 миллионов рублей, выделенных на «Уфу»

    Акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с требованием взыскать 105 миллионов 609 тысяч рублей.

    «Правительство республики не может вернуть 105 миллионов, которые выделяло для «Уфы». Предварительно, они ушли в карман гендиректора.

    В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкирии – прим. «Бомбардира») подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно.

    Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов. А значит, условия договора нарушены – кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет.

    Дело дошло до суда. Гендиректор обвинил чиновников в том, что они оставили клуб в беде. По словам источника: господдержка исчезла, миллионы от продажи Агаларова испарились.

    Из-за долгов «Уфа» может закрыть детскую школу и вылететь из ФНЛ», – сообщает телеграм-канал Mash Batash.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

    Новости по теме
    Газизов объяснил, почему власти Башкирии хотят отсудить у клуба 105 миллионов рублей
    В Министерстве спорта Башкирии отреагировали на возможное банкротство «Уфы»
    «Урал» отдал Евсеева в аренду «Уфе»
    Источник: телеграм-канал Mash Batash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25592

      JTherry 10 минут назад

      Газик на штрафы Спартаку наворовал из бюджета Башкирии, как раз около указанной суммы...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23245

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Зарема с Федуном не дремлют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15404

      Fusballer 21 минуту назад

      Не даёт бабло Федун, даст бюджет Республики Башкортостан.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50415

      MaxRnD 31 минуту назад

      Некисло

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11