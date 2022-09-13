Власти Башкирии обвиняют Газизова в присвоении 105 миллионов рублей, выделенных на «Уфу»

Акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с требованием взыскать 105 миллионов 609 тысяч рублей.

«Правительство республики не может вернуть 105 миллионов, которые выделяло для «Уфы». Предварительно, они ушли в карман гендиректора.

В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкирии – прим. «Бомбардира») подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно.

Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов. А значит, условия договора нарушены – кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет.

Дело дошло до суда. Гендиректор обвинил чиновников в том, что они оставили клуб в беде. По словам источника: господдержка исчезла, миллионы от продажи Агаларова испарились.

Из-за долгов «Уфа» может закрыть детскую школу и вылететь из ФНЛ», – сообщает телеграм-канал Mash Batash.