Власти Башкирии обвиняют Газизова в присвоении 105 миллионов рублей, выделенных на «Уфу»

Газик на штрафы Спартаку наворовал из бюджета Башкирии, как раз около указанной суммы...)
Акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с требованием взыскать 105 миллионов 609 тысяч рублей.
«Правительство республики не может вернуть 105 миллионов, которые выделяло для «Уфы». Предварительно, они ушли в карман гендиректора.
В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкирии – прим. «Бомбардира») подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно.
Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов. А значит, условия договора нарушены – кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет.
Дело дошло до суда. Гендиректор обвинил чиновников в том, что они оставили клуб в беде. По словам источника: господдержка исчезла, миллионы от продажи Агаларова испарились.
Из-за долгов «Уфа» может закрыть детскую школу и вылететь из ФНЛ», – сообщает телеграм-канал Mash Batash.
- «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.